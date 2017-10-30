[30/أكتوبر/2017]
الجوف - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وحدات الجيش واللجان نفذت هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى .
وأشار المصدر الى ان مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للمرتزقة بنفس المنطقة محققة إصابات مباشرة.
وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الصبرين التابعة لمديرية خب والشعف.
سبأ