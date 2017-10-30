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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:35:09م
إجتماع للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية
عقد بمبنى وزارة الخارجية بصنعاء اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء الركن جلال الرويشان.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات هجومية بالجوف
[30/أكتوبر/2017]
الجوف - سبأ:
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان وحدات الجيش واللجان نفذت هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى .

وأشار المصدر الى ان مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للمرتزقة بنفس المنطقة محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بمنطقة الصبرين التابعة لمديرية خب والشعف.

سبأ
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