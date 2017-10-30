محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة المواضيع المتعلقة بنشاط قطاع النقل بمحافظة صعده صعده - سبأ:

ناقش محافظ صعده محمد جابر عوض مع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي اليوم المواضيع المتعلقة بعمل مكتب النقل بالمحافظة في مجال تنظيم وسائل النقل المختلفة.



وتطرق اللقاء بحضور وكيلي المحافظة عبدالله القاسمي وصالح عقاب و ضم مدير عام التخطيط والمشاريع المهندس محمد الجعدبي والمستشار الهندسي المهندس محمد المقبلي الى نشاط مكتب النقل البري في المحافظة وتحديد المواقف الخاصة بوسائل النقل والعمل على تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية التي تعاني منها المحافظة.



وأكد اللقاء أهمية وضع آلية مناسبة لتحصيل الرسوم المحلية والمركزية وفقا لقانون النقل البري رقم 33 ) لعام 2003 م وقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م ولا ئحتهما التنفيذية.



واستعرض اللقاء تقرير مدير مكتب النقل بالمحافظة منصور السربي عن احتياجات المكتب والصعوبات التي تواجهه جراء استمرار العدوان وتدميره للطرق والجسور الرابطة بين المحافظة والعاصمة صنعاء والمحافظة ومديرياتها .



وفي اللقاء أكد محافظ صعده استعداد المحافظة تقديم كافة التسهيلات لعمل مكتب النقل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه انشطته المختلفة.. مشيرا إلى أن قطاع النقل بالمحافظة يحتاج إلى تدخل سريع وعاجل لإعادة مادمره العدوان.



من جانبه أكد رئيس الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري حرص الهيئة على تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع النقل بالمحافظة.



إلى ذلك اطلع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي على نشاط مكتب النقل والأماكن التي تم تحديدها كمواقف لوسائل النقل. ووجه المختصين بسرعة وضع الخطط المستقبلية لتنظيم الوسائل والمكاتب العاملة في نشاط النقل البري.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ