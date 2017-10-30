رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تجديد عضوية اليمن في مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس صنعاء - سبأ:

جددت الجمعية العمومية للإتحاد العربي للتنس عضوية رئيس الإتحاد اليمني للعبة محمد رزق الصرمي في مجلس إدارة الإتحاد العربي للدورة الانتخابية الجديدة التي تستمر أربعة أعوام.



جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة وجرى فيها إنتخاب رئيس وأعضاء للاتحاد للدورة القادمة، فيما تعذر مشاركة رئيس الاتحاد اليمني نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأسفرت الانتخابات عن فوز الكويتي أحمد الجابر الصباح برئاسة الإتحاد العربي والمصري أيمن عزمي نائبا للرئيس، والأردني حازم عدس والسعودي محمد العجاجي نائبان للرئيس عن قارة آسيا والمغربي عبدالعزيز العراف والتونسي سلمى المهلولي نائبان للرئيس عن قارة أفريقيا ، وعضوية كل من اليمني محمد رزق الصرمي والعماني أحمد بن سالم الحجري، والجزائري وسعد محمد من الجزائر.



إلى ذلك عبر رئيس الإتحاد اليمني للتنس والاسكواش محمد رزق الصرمي عن سعادته بالثقة التي حظي بها من الإتحاد العربي للعبة وتجديد عضويته رغم عدم تمكنه من حضور الاجتماع . معربا عن أمله في أن يكون عند مستوى تلك الثقة، وأن يحقق المجلس الجديد للاتحاد الأهداف المنشودة في نشر وتطوير لعبة التنس في جميع الدول العربية.



وأكد الصرمي أن أمام الاتحاد العربي الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة بغية تطوير اللعبة من خلال تفعيل أنشطته وبرامجه لتحسين مستوى اللاعبين والمدربين والحكام.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ