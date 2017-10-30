محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة ومحافظ صنعاء يطلعان على زراعة اللوزيات والزيتون في بني مطر صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ومعه محافظ صنعاء حنين قطينه اليوم على زراعة أشجار اللوزيات والزيتون وكذا النشاط الزراعي في عدد من مناطق مديرية بني مطر .



وتفقد الوزير غازي والمحافظ قطينة مستوى تنفيذ الحقول الإرشادية التوعوية للمزارعين والمتعلقة بالأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة في زراعة شتلات اللوز والزيتون وطرق ريها وأساليب مكافحة الآفات النباتية وكذا أنشطة محطة البحوث الزراعية للمرتفعات الشمالية .



واستمعا خلال الزيارة إلى هموم المزارعين واحتياجاتهم من المشاريع الزراعية كالحواجز المائية وخزانات حصاد مياه الأمطار وشبكات وتقنيات الري الحديث، والصعوبات التي تواجههم في مكافحة الآفات النباتية والإستفادة من المياه في ري المحاصيل الزراعية وخاصة أشجار اللوزيات المنتشرة بكثافة عالية في المرتفعات والمدرجات الزراعية.



وأشار وزير الزراعة والري إلى أهمية نشر الوعي بالتقنيات الحديثة في أوساط المزارعين وتعريفهم بالممارسات الزراعية الحديثة التي تقلل من مخاطر الإصابة بالآفات النباتية، إلى جانب إرشادهم في مجال إستخدام تقنيات الري الحديث ودورها في تحسين جودة وإنتاجية الثمار خاصة محصول اللوز بما يشجع المزارعين في الإستفادة من هذا المحصول في الدخل المعيشي وتخفيف معاناتهم جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار.



وأكد الحرص على تقديم الدعم اللازم للمزارعين وفقا للإمكانيات المتاحة .. موجها بتكليف فريق فني متخصص من المهندسين في الري واستصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة بالنزول لتلك المناطق وإعداد دراسات بمشاريع خازنات حصاد مياه الأمطار وشبكات ري بهدف تمويلها من الحكومة أو التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية الداعمة في هذا الجانب.



ودعا إلى تكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة بمكتب الزراعة والري بالمديرية والسلطة المحلية بهدف تلمس احتياجات المزارعين والتعاون من أجل إيجاد معالجات وحلول لمعوقات التنمية الزراعية في المديرية.



فيما أكد محافظ صنعاء حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات الممكنة وبذل الجهود في سبيل تحسين تقديم الخدمات للمزارعين خاصة في الجوانب الإرشادية والأنشطة الزراعية الأخرى .



وبين أن مديرية بني مطر من المناطق الملائمة للتوسع في زراعة اللوزيات والزيتون كونهما من المحاصيل الإستراتيجية والنقدية والتي تسهم في تحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية.



كما اطلع الوزير غازي والمحافظ قطينة على الأنشطة التطبيقية التي ينفذها عدد من خريجي كلية الزراعة بجامعة صنعاء في حقول المزارعين في المديرية والتي تتركز في توعية وإرشاد المزارعين بالأساليب الزراعية الحديثة وطرق وقاية النباتات وكذا المعاملات التي تضمن تحسين الإنتاجية والجودة للمحاصيل الزراعية المختلفة .



إلى ذلك زار وزير الزراعة والري عدد من حقول زراعة خضار الثوم .. والتقى بممثلي الجمعيات الزراعية والمزارعين في المديرية، واستمع إلى الصعوبات التي تواجه الإنتاجية الزراعية بتلك المنطقة خاصة ما يتعلق بزراعة الثوم وإصابة نباتات الثوم بمرض النموتادا الذي يصيب جذور النبات تحت التربة.



ووجه وزير الزراعة بتكليف فريق فني متخصص من وقاية النباتات وكذا فريق إرشاد زراعي بالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمحافظة ومحطة البحوث الزراعية للمرتفعات الشمالية للنزول الميداني وتقييم الوضع الراهن للإصابة واتخاذ المعالجات المناسبة ومكافحة الآفات النباتية وتنفيذ برامج وأيام حقلية وإرشادية لمزارعي الثوم حول الممارسات الزراعية السليمة التي تقلل من خطر الإصابة بالآفات والأمراض النباتية بما يساعد المزارعين على الاستفادة من محصول الثوم وتغطية السوق المحلي بهذا المحصول بدلا من الاستيراد من الخارج.



وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة التنمية الزراعية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وتخفيف معاناة المزارعين جراء العدوان والحصار.



رافقهما خلال الزيارة رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل ومدير عام محطة البحوث الزراعية للمرتفعات الشمالية الدكتور أحمد المعلم ومدير مكتب الزراعة بصنعاء المهندس محمد الدبا وعدد من المسئولين .

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ