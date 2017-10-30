رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برشلونة يلتقي أولمبياكوس ويوفنتوس غداً ضمن دوري ابطال اوروبا لكرة القدم مدريد – سبأ :

يحل فريق برشلونة الاسباني غداً الثلاثاء ضيفاً على أولمبياكوس ويوفنتوس فيما يسعى الفريق لحسم التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا .



ويتصدّر برشلونة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الايطالي الذي سيحل ضيفاً على سبورتينغ لشبونة البرتغالي (3 نقاط)، فيما يتذيل أولمبياكوس الترتيب برصيد خال من النقاط.



ويبدو برشلونة مرشحاً بقوة لتجديد فوزه على أولمبياكوس وحجز بطاقة المجموعة، خصوصاً وأنه حسم مواجهتهما في الجولة الثالثة 3-1 علماً بأنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد مدافعه جيرار بيكيه.



ويدخل النادي الكتالوني المباراة منتشياً بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر السبت في الدوري المحلي.



ولم يخسر رجال المدرب إرنستو فالفيردي في 14 مباراة متتالية في مختلف المسابقات وتحديداً منذ الخسارتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الكأس السوبر الاسبانية.



وخسر برشلونة نقطتين فقط وكانتا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (1-1) في الدوري المحلي حيث يغرد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن فالنسيا و8 نقاط عن ريال مدريد.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ