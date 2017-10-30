محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة في حجة حجة - سبأ:

دشن وكيل محافظة حجة الدكتور طه الحمزي اليوم توزيع المساعدات الغذائية لأربعة آلاف حالة من الأسر النازحة من أبناء مدينة حجة والوافدين إليها من مديريات تهامة ومحافظة صعدة مقدمة من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.



وفي التدشين أكد الوكيل الحمزي أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر جراء العدوان .. مشيرا إلى أن الآلاف من الأسر النازحة تفتقر للكثير من الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الاحتياجات الغذائية والإيوائية فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الهامة.



ودعا الدكتور الحمزي المنظمات الإنسانية الى تقديم المعونات العاجلة للأسر النازحة ودعم ومساندة الجهود الرسمية المتعلقة بهذا الشأن .



من جانبه ثمن مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة خالد العبالي جهود مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في سبيل التخفيف من معاناة الأسر النازحة وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية .. مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه سير عمل المنظمات الإنسانية الخيرية .



بدوره دعا مدير مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية فرع محافظة الحديدة صادق السعيدي كل المنظمات والمؤسسات الخيرية إلى إيلاء محافظة حجة اهتمام كبير باعتبارها من أكثر المحافظات تضررا.



وأشار إلى أن المؤسسة ستنفذ العديد من الأنشطة والمشاريع الإنسانية المستقبلية والتي ستستهدف مجالات المياه والصحة إلى جانب أنشطته الحالية المتعلقة بمجالي الغذاء والإيواء .



وثمن السعيدي دور السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والوحدة التنفيذية للنازحين في تسهيل عمل المؤسسة وتدشينها هذا النشاط الذي يقدر تكلفته بنحو 52 مليون ريال .



ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على توفير نحو 21 الف سلة غذائية لمنتسبي القطاع التربوي بالمحافظة بهدف مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين سبل المعيشة لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ