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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:35:09م
إجتماع للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية
عقد بمبنى وزارة الخارجية بصنعاء اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء الركن جلال الرويشان.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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  رياضة
نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يقيل مدربه الكسندر نوري
[30/أكتوبر/2017]
برلين – سبأ :
 أقال نادي فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين مدربه الكسندر نوري بعدما أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار في أول 10 مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي فرانك باومان في بيان "تولى الكسندر المسؤولية في توقيت صعب الموسم الماضي وقام بعمل رائع.. نشكره على ذلك“.

واضاف ان "لديه كل الامكانات للنجاح وأثق انه سيواصل طريق النجاح في أي مكان".

وجاء قرار الاقاله بعد هزيمة بريمن على أرضه 3-صفر امس الأحد أمام أوجسبورج.

يحتل بريمن المركز قبل الأخير بخمس نقاط بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط مقابل 12 سكنت مرماه حتى الآن.

وسيتولى فلوريان كوفيلدت مدرب فريق تحت 23 عاماً في بريمن مسؤولية الفريق الأول في مباراته يوم الجمعة في الدوري أمام اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز العاشر.

سبأ
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