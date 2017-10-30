رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يقيل مدربه الكسندر نوري برلين – سبأ :

أقال نادي فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين مدربه الكسندر نوري بعدما أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار في أول 10 مباريات في المسابقة هذا الموسم.



وقال الرئيس التنفيذي للنادي فرانك باومان في بيان "تولى الكسندر المسؤولية في توقيت صعب الموسم الماضي وقام بعمل رائع.. نشكره على ذلك“.



واضاف ان "لديه كل الامكانات للنجاح وأثق انه سيواصل طريق النجاح في أي مكان".



وجاء قرار الاقاله بعد هزيمة بريمن على أرضه 3-صفر امس الأحد أمام أوجسبورج.



يحتل بريمن المركز قبل الأخير بخمس نقاط بعدما سجل ثلاثة أهداف فقط مقابل 12 سكنت مرماه حتى الآن.



وسيتولى فلوريان كوفيلدت مدرب فريق تحت 23 عاماً في بريمن مسؤولية الفريق الأول في مباراته يوم الجمعة في الدوري أمام اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز العاشر.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ