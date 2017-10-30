محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يشدد على مضاعفة الجهود وانجاز القضايا صنعاء - سبأ:

عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل.



جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتصلة بعمل الأجهزة القضائية وخططها في تطوير وإصلاح منظومة العمل بكافة عناصرها وأدواتها ووسائلها التي تستخدمها في مهامها العدلية والقانونية.



وشدد الاجتماع على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة الاستثنائية وما تتطلبها من مثابرة وصمود وترتيب الاولويات على أساس معالجة الاشكالات داخل المحاكم والنيابات وبما ينعكس ايجابا على إنجاز القضايا والفصل في النزاعات المعروضة على القضاء.



وتطرق المجلس إلى الجهود المبذولة والانجازات المحققة خلال الفترة الماضية من اعمال ومتابعات وتصحيح للاختلالات وتلبية الاحتياجات حسب الامكانات المتاحة.



واقر المجلس المنهج الدراسي لطلاب قسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام الدراسي 2017م - 2018م، بعد مناقشة المقترح المقدم من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء.



وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من أمين عام المجلس بشان تقارير أداء هيئات السلطة القضائية واتخذ بشأنها الرأي المناسب.



كما استعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن طلب تمديد التفرغ الدراسي لمدة عام لعدد من القضاة، ووافق المجلس على التمديد، وعلى أساس أن تستفيد السلطة القضائية منهم في العمل خلال فترة تواجدهم داخل الوطن، وحتى يتم رجوعهم للمناقشة.



وكان المجلس استعرض عددا من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله واتخذ ازائها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ