ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:35:09م
إجتماع للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية
عقد بمبنى وزارة الخارجية بصنعاء اليوم الإجتماع الدوري للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية الحكومية العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء الركن جلال الرويشان.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع خطر في الحرارة على الأرض
اقرار خطتي التعافي لمديريتي بني قيس وكعيدنة بحجة
رئيس الوزراء يناقش مع اليونيسيف مستوى إنجاز صرف مستحقات الضمان الإجتماعي
لقاء موسع بحجة لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس القضاء يشدد على مضاعفة الجهود وانجاز القضايا
[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي احمد يحيى المتوكل.

جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتصلة بعمل الأجهزة القضائية وخططها في تطوير وإصلاح منظومة العمل بكافة عناصرها وأدواتها ووسائلها التي تستخدمها في مهامها العدلية والقانونية.

وشدد الاجتماع على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة الاستثنائية وما تتطلبها من مثابرة وصمود وترتيب الاولويات على أساس معالجة الاشكالات داخل المحاكم والنيابات وبما ينعكس ايجابا على إنجاز القضايا والفصل في النزاعات المعروضة على القضاء.

وتطرق المجلس إلى الجهود المبذولة والانجازات المحققة خلال الفترة الماضية من اعمال ومتابعات وتصحيح للاختلالات وتلبية الاحتياجات حسب الامكانات المتاحة.

واقر المجلس المنهج الدراسي لطلاب قسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام الدراسي 2017م - 2018م، بعد مناقشة المقترح المقدم من وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء.

وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من أمين عام المجلس بشان تقارير أداء هيئات السلطة القضائية واتخذ بشأنها الرأي المناسب.

كما استعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن طلب تمديد التفرغ الدراسي لمدة عام لعدد من القضاة، ووافق المجلس على التمديد، وعلى أساس أن تستفيد السلطة القضائية منهم في العمل خلال فترة تواجدهم داخل الوطن، وحتى يتم رجوعهم للمناقشة.

وكان المجلس استعرض عددا من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله واتخذ ازائها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اقرار خطتي التعافي لمديريتي بني قيس وكعيدنة بحجة
رئيس الوزراء يناقش مع اليونيسيف مستوى إنجاز صرف مستحقات الضمان الإجتماعي
لقاء موسع بحجة لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات هجومية بالجوف
مناقشة المواضيع المتعلقة بنشاط قطاع النقل بمحافظة صعده
إجتماع للجنة الوزارية لمعالجة قضايا المنظمات الدولية
وزير الزراعة ومحافظ صنعاء يطلعان على زراعة اللوزيات والزيتون في بني مطر
تدشين توزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة في حجة
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الأداء في عدد من المكاتب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
[30/أكتوبر/2017]
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[30/أكتوبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين باستهداف طيران العدوان شاحنتين في الجوف
[30/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by