[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء شايف عاصم اليوم مستوى الأداء بمكاتب هيئة المساحة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني, والمسالخ, والأحوال المدنية والسجل المدني بفرع دار سلم.
واستمع الوكيل عاصم من قيادات المكاتب إلى شرح حول سير العمل وآلية تحصيل الإيرادات والصعوبات التي تواجهها .
وثمن الوكيل عاصم جهود قيادة وموظفي فروع تلك المكاتب في التغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أهمية رفع تلك المكاتب تقارير عن مستوى العمل والإيرادات التي حققتها خلال الفترة الماضية والصعوبات وسبل معالجتها.
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