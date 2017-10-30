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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
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كندا تعلن ترحيبها بــ 300 ألف مهاجر جديد العام المقبل
[30/أكتوبر/2017]
أوتاوا ـ سبأ:
أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين عن ترحيب كندا بــ 300 ألف مهاجر جديد العام المقبل .

وقال " حسين " في جلسة بمجلس العموم الكندي أن الغالبية العظمى من المهاجرين القادمين سيكونون من الطبقة الإقتصادية في ضوء حاجة الإقتصاد الكندي لها وسيتبع ذلك مهاجرون من الطبقة العائلية وبعد ذلك لاجئون.

وأوضح أن الحكومة الكندية ذهبت إلى هذا العدد بسبب الحاجة إلى تلبية مطالب الأسر الكندية الذين يرغبون في لم الشمل مع أحبائهم وتلبية مطالب أرباب العمل الذين يطلبون السماح لهم بمواصلة إستخدام الهجرة أكثر وأكثر كوسيلة لتلبية إحتياجاتهم المتنامية .

وتأتي تصريحات وزير الهجرة الكندي بعد أن أظهرت أرقام تعداد الإحصاءات الكندية الصادرة الأربعاء الماضي أن عدد المهاجرين في كندا وصل إلى أعلى معدلاته منذ ما يقرب من مئة عام .

سبأ
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