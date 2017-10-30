محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يحذر من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة صنعاء - سبأ:

جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيره لقاطني المناطق الجبلية والصحراوية بأخذ الحيطة والحذر وخاصة الأطفال وكبار السن، جراء تدني درجة الحرارة أثناء الليل والصباح خلال الـ 24 الساعة المقبلة.



ونبه المركز المزارعين حماية مزروعاتهم من تدني درجة الحرارة التي قد تصل الى أقل من صفر مئوي أثناء الليل والصباح على أجزاء من محافظات البيضاء، وشمال لحج والضالع، شمال شرق إب، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وغرب الجوف.



كما حذر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الصيادين ومرتادي البحر على الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب الموج حيث يصل أعلى إرتفاع إلى 3.5 متراً.



وأوضح المركز أن الأجواء صحوة وباردة بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح مع إحتمال حدوث الصقيع " ضريب"، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع إحتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة ما بعد الظهر قد يصاحبها أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية والغربية والجنوبية الغربية من البلاد.



ولفت المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا مع إحتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل الجنوبي والرياح السطحية شمالية على الساحل الجنوبي ونسيم خفيف إلى معتدلة وسرعتها من 5 إلى 15 عقدة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة إلى قوية وسرعتها من 15 إلى 25 عقدة.



وبين المركز أن الأجواء بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا مع إحتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح السطحية شمالية شرقية ونسيم خفيف إلى معتدلة وسرعتها من 5 إلى 15 عقدة .. مبينا أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بشكل عام تميل للبرودة أثناء الليل والصباح .

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ