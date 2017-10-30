[30/أكتوبر/2017]
لندن ـ سبأ:
انخفض الذهب اليوم الاثنين مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبل اجتماعات ثلاث بنوك مركزية كبري، وسط ترقب لتعيين الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1269.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.
وفقد الذهب الأمريكي في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة ليصل إلى 1270.10 دولار للأوقية.
ومن بين العملات النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.7 في المائة إلى 16.72 دولار للأوقية.
ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 912.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 969.22 دولار للأوقية.
سبأ