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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
الذهب ينخفض وسط حذر قبل اجتماعات بنوك مركزية
[30/أكتوبر/2017]
لندن ـ سبأ:
انخفض الذهب اليوم الاثنين مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبل اجتماعات ثلاث بنوك مركزية كبري، وسط ترقب لتعيين الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).


ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1269.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.


وفقد الذهب الأمريكي في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة ليصل إلى 1270.10 دولار للأوقية.

ومن بين العملات النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.7 في المائة إلى 16.72 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 912.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 969.22 دولار للأوقية.

سبأ
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