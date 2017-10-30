محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يؤكد اهمية تطوير انتاجية العسل اليمني صنعاء - سبأ:

أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن أهمية تطوير وتحسين إنتاجية العسل اليمني كمحصول نقدي واستراتيجي هام يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي .



وأشار الوزير غازي خلال الندوة العلمية الخاصة بمنتجات النحل الأخرى غير العسل وأهميتها الاقتصادية والتي نظمتها اليوم بصنعاء الرابطة التعاونية للنحالين اليمنيين بتمويل من منظمة سبارك الهولندية، أشار الى أهمية نشر الوعي وإرشاد المزارعين بأساليب حفظ وتخزين وتعبئة العسل وإعداده للتسويق والتصدير الخارجي وفقا للطرق العلمية والتقنيات الحديثة .



وأكد حرص الوزارة على دعم وتشجيع مثل هذه الأنشطة التي تخدم برامج ومجالات الأمن الغذائي في البلاد والتي تسهم في تحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية والتخفيف من معاناتها خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها اليمن نتيجة استمرار العدوان والحصار .



وثمن وزير الزراعة دور منظمة سبارك الهولندية في دعم تنفيذ مثل هذه الأنشطة التي تساعد على النهوض بقطاع النحل والعسل في اليمن ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيه وصولا لتمكين هذا القطاع من الإسهام بالشكل الايجابي في الاقتصاد .



ونوه بأهمية تنظيم مثل هذه الندوات النوعية التي تركز على تأهيل كوادر متخصصة ومدربة في مجال تقنيات تربية النحل وإنتاج العسل للاستفادة من خبراتهم في التواصل مع المزارعين ومربي النحل ونشر الوعي بطرق وأساليب إنتاج وتسويق منتجات النحل .



من جانبه أوضح رئيس الرابطة التعاونية للنحالين اليمنيين الدكتور عبدالله ناشر أن الندوة التي يشارك فيها 65 مشاركأ من مربي النحل والمتعاملين في منتجات العسل من مختلف محافظات الجمهورية،تركز على مناقشة مواضيع علمية حول منتجات العسل والأهمية الاقتصادية الى جانب الاهتمام بمنتجات العسل كمحصول استراتيجي ونقدي هام وأحد مصادر تحسين الدخل المعيشي للمزارعين ومربي النحل .



وأشار الى دور قيادة وزارة الزراعة ودعمها في هذا الجانب .. مشيدا بدعم منظمة سبارك لأنشطة الرابطة التعاونية للنحالين اليمنيين والبرامج التي تنفذها في مجال تحسين تقنيات منتجات النحل وتطوير إنتاجية العسل في اليمن وخدمة هذا القطاع .



ولفت الدكتور ناشر الى أن الرابطة ستنفذ منذ يوم غد الثلاثاء دورة تدريبية في مجال تقنيات تربية النحل وإنتاج العسل لإعداد كوادر مدربين معتمدين في هذا المجال بما يعزز من الجهود الهادفة الى نشر الوعي بالتقنيات العلمية والحديثة في إنتاج وتسويق العسل والإسهام في تنفيذ أنشطة إرشادية للنحالين ومساعدتهم في حل مشاكلهم .



حضر الندوة رئيس الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير ومدير عام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري وعدد من المسئولين .

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ