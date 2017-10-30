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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
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مؤسسة المياه بالحديدة تنبه من توقف خدماتها
[30/أكتوبر/2017]


الحديدة - سبأ:
 نبهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة  من توقف خدماتها في ضخ المياه جراء عدم توفر مادة الديزل .

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم أن المؤسسة في أمس الحاجة لـ432 ألف و720 لتر من مادة الديزل شهرياً لتشغيل آبار المياه ومحطات إعادة ضخ المياه وكذا محطات الرفع والضخ لمياه الصرف الصحي بالمحافظة.

وأشارت إلى أن إقبال المواطنين على التسديد ضعيف جداً نظراً للظروف الصعبة جراء إستمرار العدوان والحصار وعدم تسديد رسوم القطاع الحكومي .

وأكدت المؤسسة أن عدم توفر الديزل وكذا توقف الخط الساخن عنها سيؤدي إلى توقف ضخ مياه الشرب إلى منازل المواطنين في المحافظة وعدم القدرة على تصريف مياه المجاري بصورة نهائية مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية.

سبأ
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