ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الأداء في عدد من المكاتب
كندا تعلن ترحيبها بــ 300 ألف مهاجر جديد العام المقبل
الأرصاد يحذر من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة أطلع رئيس مجلس النواب مجدداً أعضاء المجلس على حيثيات رسالته الموجهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تكليف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالاستمرار في تسيير أعمالها حتى يتم تزكية هيئة جديدة وفقاً للإجراءات القانونية.

وبين رئيس المجلس أن ذلك يأتي على ضوء مقترح قدمه عضو مجلس النواب عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، وبناءً على مناقشة المجلس لهذا الموضوع في جلسته التي عقدت في 10 أكتوبر 2017م .

وأشار إلى أن بعض الصحف التي تناولت هذا الموضوع وأساءت فهمه من خلال ما نشرته، عليها أن تتوخى الدقة والموضوعية فيما تنشره من معلومات للرأي العام، وأن تبتعد عن البلبلة تجسيداً لمهمة الصحافة التي من صميم عملها وأهدافها توضيح الحقائق وتحري المصداقية أثناء تغطيتها للأحداث وعدم الانجرار وراء المحاولات التي تستهدف النسيج الاجتماعي وشق الصف الوطني الصامد في وجه العدوان .

إلى ذلك قرأ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة على المجلس رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور والموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، بشأن طلب التوجيه للجنة المختصة بإيقاف مناقشة مسودة قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في رسالته إلى أن الحكومة تقوم بدراسة مسودة القانون، وتقدر الأهداف النبيلة والإنسانية الواردة في المسودة المقترحة للقانون.

ورأت الحكومة أنه يمكن معالجتها من خلال توجيه الموارد في القانون النافذ رقم (26) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره.

ولفتت رسالة الحكومة إلى أنها ستقدم رؤيتها للمجلس الموقر حول إجراء بعض التعديلات على مواد قانون مكافحة التدخين وبما يحقق الأهداف التي ينشدها الجميع في مكافحة ومعالجة أمراض السرطان .

هذا وقد أقر المجلس تأجيل النقاش حول مشروع القانون إلى حين تقدم الحكومة رؤيتها وأكد المجلس الإهتمام بأوضاع مرضى السرطان وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

من جهة أخرى كلف مجلس النواب لجنة الشؤون المالية بالقيام بالنزول الميداني إلى الصناديق الخاصة للإطلاع على أوضاعها ومعرفة أنشطتها ومواردها المالية وكيفية التصرف فيها ومدى إلتزامها بالأغراض التي أنشئت من أجلها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

وعلى ذات الصعيد البرلماني حث المجلس الحكومة على سرعة تنفيذ توصياته وما تم الإتفاق عليه في الإجتماعات المشتركة والمتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والمالية ومنها إطلاق السجناء الذين أنتهت فترة محكوميتهم وكذا الذين لم تثبت عليهم أية تهم.

وشدد المجلس على أهمية رفع مستوى إنضباط إعضائه لحضور جلسات المجلس للوقوف أمام القضايا التي تعرض عليه والمساهمة في إتخاذ الآراء المدروسة بشأنها في إطار لائحته الداخلية والقوانين النافذة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الأداء في عدد من المكاتب
الأرصاد يحذر من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة
قيادة وزارة التربية تواصل نزولها الميداني لعدد من مدارس أمانة العاصمة(مكتمل)
الماجستير بإمتياز للباحث الخطري
وزير الزراعة يؤكد اهمية تطوير انتاجية العسل اليمني
مؤسسة المياه بالحديدة تنبه من توقف خدماتها
إشهار الحراك العالمي ضد إرهاب آل سعود بجامعة صنعاء
تكريم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
[30/أكتوبر/2017]
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[30/أكتوبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين باستهداف طيران العدوان شاحنتين في الجوف
[30/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by