محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشهار الحراك العالمي ضد إرهاب آل سعود بجامعة صنعاء صنعاء - سبأ:

أشهر اليوم بصنعاء الحراك العالمي ضد إرهاب آل سعود بحضور أكاديمي ورسمي وممثلي عن منظمات المجتمع المدني والحقوقيون وطلاب جامعة صنعاء.



يهدف الحراك العالمي إلى أهمية التوعية بمكافحة الإرهاب وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام آل سعود في عدد من البلدان العربية والعالمية من خلال استنهاض الرأي العام العالمي ومنظماته الحقوقية والدولية وكذا منظمات المجتمع المدني والتحرك الفعال لمحاكمة آل سعود بتهمة الإرهاب.



وفي حفل الإشهار الذي أٌقيم بجامعة صنعاء أشار رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير إلى أهمية تدشين وإشهار الحراك العالمي ضد إرهاب آل سعود بإعتبارهم من يدعمون الإرهاب في كافة أنحاء العالم .



ولفت إلى أن الجامعة أعدت قائمة بالإنتهاكات والجرائم الوحشية التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية لتقديمها إلى المنظمات الدولية والحقوقية العالمية لتوضيح ما تعرض له الشعب اليمني من إنتهاكات وجرائم ضد الإنسانية منذ أكثر من عامين ونصف.



وأكد رئيس جامعة صنعاء أن الملفات التي سيتم تقديمها للمنظمات والمحاكم الدولية والتي أعدت بالتعاون مع كثير من الحقوقيين وخبراء القانون الدولي، تتضمن الجرائم الموًثقة بالشهود والأدلة التي تثبت تورط السعودية في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.



فيما أشار وكيل وزارة الزراعة والري محمد الحميري إلى أهمية إشهار الحراك لمحاكمة نظام آل سعود الذي يشن حربا همجية وعبثية على اليمن، مستخدماً كافة الأسلحة المحرمة دولياً.



من جانبه استعرض مدير المركز التنفيذي لنزع الألغام العميد يحيى حسين الحوثي إحصائية أولية عن حجم الضحايا الذين سقطوا جراء إستهداف تحالف العدوان للمؤسسات المدنية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات .



وأشار إلى أن عدد الجرحى أكثر من 40 ألف جريحا، فضلا عن عدد القنابل العنقودية والأسلحة المحرمة التي ألقاها تحالف العدوان على عدد من المناطق بالمحافظات اليمنية .



وألقيت كلمات من رئيس اللجنة التحضيرية رئيس هيئة الحراك العالمي عمار صلاح وعن المرأة زعفران المهناء، وعن ملتقى الطالب الجامعي وليد الحاكم، أكدت أهمية تفعيل دور الحراك ودعمه لإستنهاض الرأي العام المحلي والعربي والمنظمات الحقوقية والدولية للوقوف أمام الانتهاكات والجرائم الوحشية التي إرتكبها ويرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



واستعرضت الكلمات التحضيرات الجارية لإقامة فعاليات أمام مقرات الأمم المتحدة في أكثر من 20 دولة في نفس اليوم والتاريخ للمطالبة بمحاكمة نظام آل سعود جراء جرائمه بحق الشعب اليمني.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ