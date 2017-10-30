ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الأداء في عدد من المكاتب
كندا تعلن ترحيبها بــ 300 ألف مهاجر جديد العام المقبل
الأرصاد يحذر من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة
[30/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 كرمت قيادة محافظة الحديدة وهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة اليوم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جارالله بدرعي المحافظة وهيئة مستشفى الثورة، تقديرا لدعمه المستمر لنشاط الهيئة.

وفي حفل التكريم أشاد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج بدور الدكتور جارالله وكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود في تذليل ومواجهة الصعوبات وخاصة في ظل إستمرار العدوان.

وقال" هناك الكثير من القطاعات تأثرت بفعل العدوان والحصار ومنها القطاع الصحي بالمحافظة وهيئة مستشفى الثورة بصورة خاصة وكان لقيادتي مكتب الصحة والهيئة دور كبير في تجاوز التحديات والإستمرار في تقديم الخدمات الطبية".

وثمن الهيج جهود مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى الثورة العام ممثلة برئيسها الدكتور خالد سهيل في الحفاظ على المنظومة الصحية بالمحافظة والإستمرار في تقديم خدماتها لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة لما من شأنه مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

فيما أشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بدور مدير مكتب الصحة بالمحافظة لدعم نشاط الهيئة وإسهامه الفاعل في تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وقال " عندما نكرم مدير مكتب الصحة فنحن بذلك نكرم كافة الكوادر والعاملين بالقطاع الصحي لدورهم في تجاوز الصعوبات في ظل إستمرار العدوان والحصار ".

من جانبه ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان مبادرة قيادة المحافظة وهيئة مستشفى الثورة العام .. مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور جارالله إصرار الكوادر الصحية على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أكثر من 420 مرفقا صحيا موزعة على سهول وجبال 26 مديرية بما فيها مراكز الغسيل الكلوي رغم شحة الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع الصحي.

حضر التكريم نواب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحيرة والدكتور أحمد معجم والدكتور درمان الحمادي وعدد من الأطباء والعاملين بالهيئة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير الأداء في عدد من المكاتب
الأرصاد يحذر من تدني درجة الحرارة خلال الـ 24 الساعة المقبلة
قيادة وزارة التربية تواصل نزولها الميداني لعدد من مدارس أمانة العاصمة(مكتمل)
الماجستير بإمتياز للباحث الخطري
وزير الزراعة يؤكد اهمية تطوير انتاجية العسل اليمني
مؤسسة المياه بالحديدة تنبه من توقف خدماتها
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
إشهار الحراك العالمي ضد إرهاب آل سعود بجامعة صنعاء
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على عدد من مديريات محافظة صنعاء
[30/أكتوبر/2017]
وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[30/أكتوبر/2017]
استشهاد مواطنين اثنين باستهداف طيران العدوان شاحنتين في الجوف
[30/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by