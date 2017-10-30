محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة الحديدة - سبأ:

كرمت قيادة محافظة الحديدة وهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة اليوم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جارالله بدرعي المحافظة وهيئة مستشفى الثورة، تقديرا لدعمه المستمر لنشاط الهيئة.



وفي حفل التكريم أشاد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج بدور الدكتور جارالله وكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود في تذليل ومواجهة الصعوبات وخاصة في ظل إستمرار العدوان.



وقال" هناك الكثير من القطاعات تأثرت بفعل العدوان والحصار ومنها القطاع الصحي بالمحافظة وهيئة مستشفى الثورة بصورة خاصة وكان لقيادتي مكتب الصحة والهيئة دور كبير في تجاوز التحديات والإستمرار في تقديم الخدمات الطبية".



وثمن الهيج جهود مكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى الثورة العام ممثلة برئيسها الدكتور خالد سهيل في الحفاظ على المنظومة الصحية بالمحافظة والإستمرار في تقديم خدماتها لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.



وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة لما من شأنه مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



فيما أشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بدور مدير مكتب الصحة بالمحافظة لدعم نشاط الهيئة وإسهامه الفاعل في تذليل الصعوبات التي تواجهها.



وقال " عندما نكرم مدير مكتب الصحة فنحن بذلك نكرم كافة الكوادر والعاملين بالقطاع الصحي لدورهم في تجاوز الصعوبات في ظل إستمرار العدوان والحصار ".



من جانبه ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان مبادرة قيادة المحافظة وهيئة مستشفى الثورة العام .. مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين في القطاع الصحي.



وأكد الدكتور جارالله إصرار الكوادر الصحية على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أكثر من 420 مرفقا صحيا موزعة على سهول وجبال 26 مديرية بما فيها مراكز الغسيل الكلوي رغم شحة الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع الصحي.



حضر التكريم نواب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحيرة والدكتور أحمد معجم والدكتور درمان الحمادي وعدد من الأطباء والعاملين بالهيئة.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ