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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:05:58م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله (مكتمل)
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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وقفة بمدرسة سبأ في بني مطر تندد بإستمرار العدوان
[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 نظمت طالبات ومعلمات وإدارة مدرسة سبأ للبنات بمنطقة الصباحة في بني مطر بصنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدت المشاركات في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة يحيي محسن جمعان، إستمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان وما خلفه من أوضاع صعبة.

وطالبات المشاركات المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لجرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.

وثمن الوكيل جمعان صمود الكادر التعليمي وإصراره على أداء مواصلة رسالة التعليم .. مشيدا بإقبال الطالبات على التعليم والمشاركة مع إخوانهن في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة.

سبأ
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