[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
نظمت طالبات ومعلمات وإدارة مدرسة سبأ للبنات بمنطقة الصباحة في بني مطر بصنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي.
وأكدت المشاركات في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة يحيي محسن جمعان، إستمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان وما خلفه من أوضاع صعبة.
وطالبات المشاركات المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لجرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.
وثمن الوكيل جمعان صمود الكادر التعليمي وإصراره على أداء مواصلة رسالة التعليم .. مشيدا بإقبال الطالبات على التعليم والمشاركة مع إخوانهن في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة.
سبأ