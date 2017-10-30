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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:14م
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قيادة وزارة التربية تواصل نزولها الميداني لعدد من مدارس أمانة العاصمة
[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصلت قيادة وزارة التربية والتعليم لليوم الثالث على التوالي نزولها الميداني للإطلاع على سير العملية التعليمية و مستوى الانضباط بمدارس مديريات أمانة العاصمة.

و تفقد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار احمد عبدالله احمد العملية التعليمية بمدارس " عائشة، الرماح ، الحرية ، الطوقي ، الميثاق " بمديرية الثورة ، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح حول احتياجات العملية التعليمية.

و أشاد احمد عبدالله بجهود التربويين وانضباطهم في القيام بواجباتهم تجاه الطلاب وبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وفي مديرية السبعين الأولى اطلع وكيل قطاع التعليم احمد النونو على العملية التعليمية بمدارس " الخليل ابراهيم، القيروان ، سوده ، بن سيناء، حضارة حمير ، الأمين ، حذيفة بن اليمان " ، مستمعا من مدير المنطقة التعليمية علي الصبري والقائمين على تلك المدارس إلى شرح حول العملية التعليمية ومدى انضباط الكادر التربوي.

وأكد الوكيل النونو أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لضمان انجاح العام الدراسي .

أما في مديرية التحرير اطلع وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف على العملية التعليمية بمدرستي " سيف بن ذي يزن ، جمال عبدالناصر " ، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح حول سير العملية التعليمية و مستوى اﻻنضباط فيهما.

وثمن الوكيل السقاف جهود الكادر التربوي والتعليمي في سبيل استمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

وفي مديرية شعوب اطلع امين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور احمد الرباعي على العملية التعليمية بمدرسة الميثاق بالسجن المركزي، مستمعا من القائمين على المدرسة إلى شرح موجز حول مستوى اﻻنضباط وأبرز الصعاب التي تواجه العملية التعليمية..

وأكد الدكتور الرباعي أهمية التعليم لتطوير الذات وتحقيق مستقبل أفضل ، منوها بدور التربويين في انجاح العملية التعليمية متجاوزين كافة التحديات والصعاب.

وفي مديرية السبعين الثانية تفقد مدير عام الجودة بالوزارة الدكتور عبدالغني العديني العملية التعليمية بمدارس " طارق بن زياد، ام سليم ، سمية ، خديجة بنت خويلد " ، مستمعا من القائمين عليها إلى شرح موجز حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية التعليمية.

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