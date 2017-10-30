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توزيع خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين والمتضررين في الحيمة الداخلية
[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشنت الإدارة العامة للتغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم توزيع خمسة آلاف و167 سلة غذائية على النازحين والمتضررين جراء العدوان في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.

وأوضح نائب مدير التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية عصام قطينة أن مشروع السلة الغذائية يستهدف بتمويل برنامج الغذاء العالمي 59 مركزاً في مديرية الحيمة الداخلية لتخفيف معاناة الأسر النازحة والفقيرة .

وأشاد بجهود قيادة محافظة صنعاء وحرصها على متابعة المنظمات الدولية لتقديم الدعم الغذائي للأسر المنكوبة والمتضررة جراء إستمرار العدوان والحصار.

ولفت قطينة إلى أن مشروع السلة الغذائية يستهدف عدد من المناطق المتضررة في مراكز مديريات المحافظة, حيث إستكمل توزيع ثلاثة آلاف و257 سلة علی المستفيدين بمديرية مناخة.

سبأ
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