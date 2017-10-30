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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:42:14م
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
الدولار ينخفض بعد تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017
[30/أكتوبر/2017]
لندن ـ سبأ:
انخفض الدولار اليوم الاثنين بعد أن حقق أكبر زيادة أسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل قرار من البنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.2 في المائة إلى 94.70 لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.150 الذي سجله يوم الجمعة.

في الوقت ذاته زاد اليورو 0.20 في المائة إلى 1.1632 دولار بعد انخفاض في تكاليف الاقتراض الإسبانية مع تهدئة المخاوف عقب استطلاع نشرت نتائجه مطلع الأسبوع أظهر أن المؤيدين لانفصال قطالونيا قد يخسرون أغلبيتهم في الانتخابات المقررة في ديسمبر .

واستقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملة اليابانية عند 113.58 ين بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 114.45 ين يوم الجمعة.

سبأ
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