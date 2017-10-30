اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدولار ينخفض بعد تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017 لندن ـ سبأ:

انخفض الدولار اليوم الاثنين بعد أن حقق أكبر زيادة أسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل قرار من البنك المركزي هذا الأسبوع.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.2 في المائة إلى 94.70 لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.150 الذي سجله يوم الجمعة.



في الوقت ذاته زاد اليورو 0.20 في المائة إلى 1.1632 دولار بعد انخفاض في تكاليف الاقتراض الإسبانية مع تهدئة المخاوف عقب استطلاع نشرت نتائجه مطلع الأسبوع أظهر أن المؤيدين لانفصال قطالونيا قد يخسرون أغلبيتهم في الانتخابات المقررة في ديسمبر .



واستقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملة اليابانية عند 113.58 ين بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 114.45 ين يوم الجمعة.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ