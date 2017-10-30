محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة اليوم برئاسة وزير الثقافة عبدالله الكبسي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان-أوضاع مدينة صنعاء التاريخية والمخاطر التي تتهددها والمشاريع التي تحتاجها المدينة على صعيد الحفاظ عليها.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل امانة العاصمة لقطاع الثقافة والآثار الدكتور احمد الملصي ووكيل وزارة السياحة مطهر تقي ووكيل وزارة الثقافة عائد الشوافي ونائب رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخيه نبيل منصر - الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وإزالة ومنع المخالفات وترميم واصلاحات المقاشم وسور المدينة.



وتطرق الاجتماع إلى ترميم المنازل الآيلة للسقوط في المدينة التي تعرضت لقصف مباشر من طائرات العدوان السعودي أو غير مباشر من خلال قصف جبل نقم وعطان بقنابل عنقودية ونترونية ارتجاجية، وإيجاد الحلول السريعة للحيلولة دون انهيارها، وكذا أهمية الحفاظ على معالمها الأثرية.



كما ناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات العديدة التي تعاني منها المدينة التاريخية خاصة الاضرار الجسيمة التي الحق بها قصف طائرات العدوان وكذا تزايد المخالفات ومظاهر الاستحداثات الجديدة في البناء وغيرها من المخاطر التي تهدد المدينة التاريخية من الخروج من قائمة التراث العالمي.



كما استعرض الاجتماع الاضرار التي لحقت بعدد الحارات والمنازل داخل المدينة والمقترحات والحلول المناسبة والعاجلة لإيجاد الامكانيات والدعم اللازم لترميم المنازل المتضررة وعدد من المقاشم واستكمال ترميم سور المدينة.



وأوضح أمين محلي العاصمة أن الوضع الذي تمر به أمانة العاصمة صعب جدا خاصة في مدينة صنعاء القديمة بسبب ما خلفه العدوان الغاشم وما تسبب فيه من شحة الموارد المالية وانعدام الامكانيات نتيجة استهدافه المباشر لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت الاقتصادية سواء بالغارات الجوية أو بالحرب الاقتصادية والحصار ما أدى إلى نتائج كارثية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والصحية والاغاثية بالعاصمة صنعاء.



واكد جمعان حرص قيادة السلطة المحلية على توفير الدعم وفق الامكانيات المتاحة في الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة التاريخية بما يضمن بقاءها في قائمة التراث العالمي والحفاظ على معالمها الأثرية وآثار حضارتها.



واشار إلى جهود امانة العاصمة المبذولة والمستمرة في حل العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهتها في الحفاظ على تراث ومعالم وحضارة مدينة صنعاء القديمة.. مؤكدا دعم كافة مشاريع الترميم واصلاح المنازل والمقاشم وغيرها في إطار الالتزام بقواعد الجهات المختصه للحفاظ على المدن التاريخيه.



وشدد أمين محلي العاصمة على اهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية الرسمية والمجتمع المدني للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وحمايتها باعتبارها من أهم مدن اليمن التاريخية، وذلك من خلال إزالة كل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحدق بها وضبط المخالفين وعدم التهاون مع أي مخالف مهما كان، والالتزام بقانون الحفاظ على المدن التاريخية،مشيداً بجهود ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشاريعه في صنعاء القديمة وفي المديريات الاخرى في مختلف الجوانب التنموية والخدمية .



وأكد أمين محلي العاصمة أن الحفاظ على صنعاء القديمة التاريخية واجب وطني وديني، على الجميع القيام به، وتضافر الجهود في عدم السماح لأي شخص أن يعبث بهذه المعالم الاثرية والحضارية، وكذا تشديد الاجراءات الصارمة ضد المخالفين دون استثناء أحد.



فيما استعرض مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء المهندس محمد غمضان المشاريع المرصودة لتدخلات الصندوق في مدينة صنعاء القديمة والمبالغ المرصوده لها.. مشيرا إلى هدف الصندوق في تشغيل الأيادي العاملة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.



وأوضح المهندس غمضان أن هناك مشاريع تمت الموافقة عليها مبدئيا وهي: مشروع تطوير مايقارب 12 مقشامه بتكلفة تقديرية تصل إلى 305 ألف دولار ومشروع التحسين البيئي بتكلفه 224‘50 الف دولار وكذا مشروع قيد الدراسة لترميم سور مدينة صنعاء بتكلفة قد تصل كلفته إلى 300 الف دولار.. مؤكدا حرص الصندوق في الموافقة على المشاريع الهامة والتنموية للحفاظ على اثار ومعالم وحضارة مدينة صنعاء التاريخية .

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ