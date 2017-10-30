[30/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان اليوم على سير العملية التعليمية في مدرسة سبأ للبنات في بني مطر.
واستمع الوكيل جمعان من مدير المدرسة وداد الردمي إلى شرح حول مستوى إقبال الطلاب ومستوى انضباط الكادر التعليمي.
وأشاد وكيل المحافظة بما لمسه من صمود لدى الطالبات والمعلمين واصرارهم على مواصلة المسيرة التعليمية.. مشيرا لحرص قيادة المحافظة على مواصلة المسيرة التعليمية واستعدادها لتذليل كافة السبل التي تقف حائلا امام العملية التعليمية.
وثمن جهود الكادر التربوي والتعليمي في سبيل استمرار التعليم رغم الظروف التي فرضها استمرار العدوان والحصار على اليمن.
سبأ