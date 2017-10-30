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اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
[30/أكتوبر/2017] رام الله – سبأ:


أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن عناصر قوة خاصة "مستعربون" أطلقوا النار على سراج ناصر الزايد (22 عاما) وهو سائق سيارة لجمع النفايات وأصابوه بجروح في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، ادت الى وقوع عدد من الاصابات.

في السياق نفسه اعتقلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 26 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت انحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن سلفيت والخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين ورام الله واعتقلتهم.

على صعيد اخر أطلق مستوطنون متطرفون اليوم الاثنين النار صوب المزارعين الفلسطينيين واعتدوا عليهم في مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور في بيان له إن مستوطني مستوطنة "ماعون" الجاثمة على أراضي مسافر يطا، أطلقوا النار صوب المزارعين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "الحمرة"، القريبة من قرية التواني المحاذية للمستوطنة المذكورة واعتدوا على عدد منهم .

وأشار جبور إلى أن حالة من الفزع والخوف أصابت المزارعين حيث اصيب عدد منهم باصابات طفيفة .

يذكر أن مستوطني مستوطنة "ماعون" يعتدون بشكل متواصل على المزارعين، ورعاة الأغنام في مسافر يطا، وذلك بهدف تهجير المواطنين، وترك أراضيهم لاغراض احتلالية واستيطانية عنصرية.

سبأ
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