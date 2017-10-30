أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج [30/أكتوبر/2017] سنغافورة – سبأ:

صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.



وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بزيادة عشر سنتات أو 0.15 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.



ومازال هذا السعر قريبا من أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2015 ومرتفعا أكثر من 36 في المئة منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017 خلال يونيو حزيران الماضي.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 54.01 دولار للبرميل.



كانت أوبك وروسيا وتسع دول أخرى منتجة للنفط قد اتفقت على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة المعروض النفطي. ويسري الاتفاق حتى مارس آذار 2018 ولكن السعودية وروسيا اللتين تقودان هذه الجهود أبدتا دعمهما لتمديد الاتفاق.



ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا رسميا في مقرها بفيينا في النمسا يوم 30 نوفمبر.

سبأ