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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:57:23ص
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  ثقافة
متحف اللوفر يسعى لاستعادة كتاب الساعات للملك فرانسوا الأول
[30/أكتوبر/2017] باريس – سبأ :


أطلق متحف اللوفر في باريس حملة لجمع التبرعات لاقتناء "كتاب الساعات للملك فرانسوا الأول" الذي يعدّ من جواهر النهضة في فرنسا.

ويسعى المتحف، وهو الأكبر في العالم، إلى استعادة هذه التحفة التي تمثل آخر أطلال كنوز سلالة "فالوا" الحاكمة لمملكة فرنسا خلال الفترة 1328-1589.

ويبلغ ارتفاع الكتاب 8,5 سنتمتر، في حين يصل عرضه إلى 6,5 سنتمتر، وهو مزين بالأحجار الثمينة وملزمته مطلية بالذهب. ويتمثل محتواه في ديوان من الترانيم الدينية المخطوطة بشكل كامل، إلى جانب 16 رسمًا.

وكان الملك فرانسوا الأول قد أهدى الكتاب لابنة أخيه "جان دالبير"، ملكة "نافار" في عام 1538، ثم تنقّل من شخص لآخر حتى وصل إلى الملك "هنري الرابع" والكاردينال "مازارين". وأخذ الكتاب بعد ذلك طريقه إلى إنجلترا في بداية القرن الثامن عشر، حيث يوجد اليوم عند تاجر آثار لندني يعرضه للبيع مقابل 10 ملايين يورو (11,7 مليون دولار أمريكي).

سبأ
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