دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة جنوده [30/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة 12 من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع وإصابة 12 من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود، حيث قتل سامي حسن حسين بكري ، وأصيب كل من : الملازم أول عيسى عبدلي، محمد احمد سويد الزهراني، مفرح سالم الحريصي ، مسند محمد مسندالجعفري العنزي.



كما جرح كل من ، موسى بن عوض النامي الجامعي ، سعيد ال خرصان الوادعي ، سعيد الهمهمي المتعاني ، فايز طريخم السعيدي الهذل ، محمد حجاب ال سابق ، معيض بن بريق الحارثي ، محمد احمد السويدي .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دمرت طقما عسكريا محملا بمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه شرق معسكر القفال في نجران ،فيما استهدفت المدفعية مواقع الجنود السعوديين في مرتفعات رجلا وموقع السديس ،وتم قنص مرتزق للعدو السعودي في موقع الطلعة .



في جيزان استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن والبحطيط وموقع مستحدث في الغاوية، وقصفت تجمعات آخرى في موقعي القرن والدخان والمحطة البيضاء وجولة الخوبة ، كما استهدف قصفا مدفعيا تجمعات لجنود العدو ومرتزقتهم في قلل الشيباني ورقابة النمصاء في عسير بعدد من القذائف .



وأكد المصدر مصرع ثلاثة من قيادات المرتزقة بنيران الجيش واللجان في محافظة تعز وهم : حسن علي محمد الصالحي في جبهة باب المندب، وضاح ثابت الخضر المنصوري الحسني في جبهة المخا، عبدالله عبد الواسع الشرعبي في جبهة الغربية جبل هان ،وقتل المرتزق رشيد عبده علي احمد في التشريفات .



كما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة الصيار بمديرية الصلو ، واستهدفت تجمعات آخرى في معسكر الإمام بمديرية ذباب بعدد من القذائف ،وتم قنص مرتزق شمال معسكر خالد .



وحسب المصدر قتل ثلاثة من قادة المرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف وهم : صالح ظافر حريدان المهشمي ركن تسليح اللواء الأول حرس حدود ، حيدر عبدالله القرشي ،هادي با صمان الجعيدي .



في المحافظة نفسها تم قنص ثلاثة من المرتزقة في مديرية المصلوب وآثنين آخرين في المتون ، وخمسة في وادي شواق بمديرية الغيل ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في وادي صقر وشرق معسكر السلان بمديريتي الغيل والمصلوب، وقصفت تجمعات آخرى غرب تبة المطار ،



ودمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة حام بمديرية المتون ومصرع من كان على متنها .



وذكر المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في وادي ملح بمحافظة مأرب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص مرتزق في تبة المطار ،وتدمير آلية عسكرية للمرتزقة في التبة الرملية بمديرية عسيلان في شبوة .



ووفقا للمصدر لقي عدد كبير من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية زحف فاشلة من ثلاثة اتجاهات في محور يام بجبهة نهم رافقها قصف مدفعي وصاروخي مكثف وأربعة عشر غارة لطيران العدوان.



وأفاد المصدر أن قصفا صاروخيا استهدف تجمعات للمرتزقة في طور الباحة بمحافظة لحج ،فيما لقي الجندي السوداني المرتزق محمد عبدالكريم محمد جمايكي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي.

سبأ