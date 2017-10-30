عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الفلبين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة الكورية طوكيو – سبأ :



يجري الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو حيث من المتوقع أن تكون الازمة النووية لكوريا الشمالية على رأس جدول الأعمال.



وأعرب دوتيرتي عن أمله في أن تنظر اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين في إمكانية إرسال ممثل للجلوس مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج اون لتجنب حرب نووية، التي قال إنها "غير مقبولة على الاطلاق".



وتأتى زيارة دوتيرتي قبيل أسبوع من زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لآسيا التي تبدأ في اليابان ثم تتواصل إلى كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ