ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:57:23ص
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني ، واستهداف المناطق السكنية خلال الساعات الماضية .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
متحف اللوفر يسعى لاستعادة كتاب الساعات للملك فرانسوا الأول
دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة جنوده
بدء اجتماعات دول الشراكة عبر المحيط الهادئ في اليابان
رئيس الفلبين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة الكورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس الفلبين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة الكورية
[30/أكتوبر/2017]
طوكيو – سبأ :

يجري الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو حيث من المتوقع أن تكون الازمة النووية لكوريا الشمالية على رأس جدول الأعمال.

وأعرب دوتيرتي عن أمله في أن تنظر اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين في إمكانية إرسال ممثل للجلوس مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج اون لتجنب حرب نووية، التي قال إنها "غير مقبولة على الاطلاق".

وتأتى زيارة دوتيرتي قبيل أسبوع من زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لآسيا التي تبدأ في اليابان ثم تتواصل إلى كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
بدء اجتماعات دول الشراكة عبر المحيط الهادئ في اليابان
السلطات الأمريكية .. التخلص من آثار حرائق كاليفورنيا الأمريكية يستغرق المزيد من الوقت
كوريا الشمالية: سنطلق مزيدا من الأقمار الصناعية
برلمان كردستان يصادق على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم
الحكومة الصومالية تعزل قائدي الشرطة والأمن الوطني
حكم قضائي بمنع باحث اسلامي مصري من الظهور الإعلامي
الاحتلال الإسرائيلي يمنع عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقول الزيتون في نعلين
السلطات اليابانية تلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب إعصار (ساولا) الاستوائي
مقتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على فندق بالصومال
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
[30/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[29/أكتوبر/2017]
المديريات الشمالية والشرقية بالحديدة تحيي الذكرى الأولى لمجزرة سجن الزيدية
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على حرض وميدي
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by