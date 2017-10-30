عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الأمريكية .. التخلص من آثار حرائق كاليفورنيا الأمريكية يستغرق المزيد من الوقت واشنطن – سبأ :



توقع مسؤولون في الولايات المتحدة أن عمليات إعادة البناء والتخلص من آثار حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الثامن من أكتوبر الجاري، قد تستغرق شهورا عديدة.



وذكر روب غيوردانو قائد شرطة مقاطعة "سونوما" التي شهدت الجزء الأكبر من هذه الحرائق، أمام مئات الأشخاص المتجمعين في مدينة "سانتا روزا" لإحياء ذكرى ضحايا الحرائق البالغ عددهم 42 شخصا، إنه لا يمكن التحكم في التوقيت الزمني للتخلص من آثار الحرائق.



وأفاد راديو /سوا/ الأمريكي أن مسؤولين محليين وفيدراليين قد قدروا، خلال لقاء لمساعدة الولاية على التعافي من آثار تلك الحرائق المدمرة، أن جهود إزالة تلك المخلفات قد تستمر إلى بداية 2018.



وتقدر الخسائر الناتجة عن الحرائق التي تطلبت أكثر من أسبوعين للسيطرة عليها، بحوالي مليار دولار أمريكي.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ