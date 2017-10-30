عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية: سنطلق مزيدا من الأقمار الصناعية بيونغ يانغ – سبأ :

اعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين عزمها إطلاق مزيد من الأقمار الصناعية وسط رصد تحركات جديدة لإنشاء مبنى جديد بالقرب من موقع إطلاق الصواريخ في "دونغ تشانغ ري" بإقليم "بيونغ أن" الشمالي.



وقالت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن تطوير مجال الفضاء هو حق كوريا الشمالية السيادي، مؤكدة أن كوريا الشمالية ستطلق المزيد من الأقمار الصناعية للتنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الشعب بموجب خطتها الخماسية لتطوير مجال الفضاء.



وذكرت أن عديدا من الدول في العالم تتطلع إلى التنمية الاقتصادية من خلال تطوير مجال الفضاء، مقدمة إنجازات حققتها كمبوديا وفنزويلا وميانمار وغيرها في تطوير الأقمار الصناعية.



وانتقدت قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى، قائلة إن بعض الدول تحاول منع تطوير مجال الفضاء في كوريا الشمالية وذلك يمثل انتهاكا واضحا غير مسموح به لحقها السيادي والتنمية.



وأكدت أن كوريا الشمالية بدأت تطوير الأقمار الصناعية بشكل عملي بعد أن نجحت في وضع القمر الصناعي الذي يحمل اسم "كوانغ ميونغ سونغ-4"، بمداره الفلكي في الفضاء في شهر شباط الماضي.

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ