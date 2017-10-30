العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية [30/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني، واستهداف المناطق السكنية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة استشهدت جراء قصف صاروخي لمرتزقة العدوان على قرية قوبرة في مديرية نهم، كما شن المرتزقة قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مزارع المواطنين في منطقة بني محمد بالمديرية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية الحيمة الخارجية وألقى قنبلة ضوئية على سوق بني منصور بالمديرية، وشن ثلاث غارات على معسكر جربان وغارة على منطقة سامك بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



واستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي بعدة غارات منازل المواطنين في منطقة الحرشفة بمديرية نهم، وشن 17 غارة أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة تعز غارتين شمال مديرية المخا، وثلاث غارات جنوب مدرسة الشرطة وشرق جبل الشبكة في مديرية موزع، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الجعملة ومدينة ضحيان بمديرية مجز. وأربع غارات على الكسارة ومنطقتي المليل والفرع بمديرية كتاف وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على إحدى المزارع بمديرية باجل في محافظة الحديدة، و 16 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على جبل الدود في جيزان وخمس غارات على مدينة الربوعة في عسير.

سبأ