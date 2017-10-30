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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:57:23ص
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المناطق السكنية
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني ، واستهداف المناطق السكنية خلال الساعات الماضية .
اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية والاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد تخفيضات الإنتاج
صعدت أسواق النفط اليوم الاثنين، وظل سعر خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل بسبب توقعات تمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار المقبل، لكن زيادة صادرات العراق كبحت الأسعار.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
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  رياضة
البريطاني هاميلتون بطلا للعالم لجائزة المكسيك للفورمولا واحد
[30/أكتوبر/2017]
مكسيكو – سبأ :
توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الرابعة في مسيرته، على رغم حلوله تاسعا في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة 2017، والتي فاز بها سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

ودخل هاميلتون السباق وهو يحتاج إلى الحلول بين الخمسة الأوائل ليضمن اللقب للمرة الرابعة (بعد 2008، 2014 و2015) الا أن ترتبيه العام وبفارق النقاط عن منافسيه في البطولة قد حسم اللقب لصالحه.

وبات البريطاني ضمن نخبة من السائقين في تاريخ الفورمولا واحد أحرزوا لقب بطولة العالم أكثر من ثلاث مرات، هم فيتل (بين 2010 و2013) والفرنسي ألان بروست، والارجنتيني خوان مانويل فانجيو (5 مرات)، والاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7مرات).

سبأ
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