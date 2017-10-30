رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البريطاني هاميلتون بطلا للعالم لجائزة المكسيك للفورمولا واحد مكسيكو – سبأ :

توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الرابعة في مسيرته، على رغم حلوله تاسعا في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة 2017، والتي فاز بها سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.



ودخل هاميلتون السباق وهو يحتاج إلى الحلول بين الخمسة الأوائل ليضمن اللقب للمرة الرابعة (بعد 2008، 2014 و2015) الا أن ترتبيه العام وبفارق النقاط عن منافسيه في البطولة قد حسم اللقب لصالحه.



وبات البريطاني ضمن نخبة من السائقين في تاريخ الفورمولا واحد أحرزوا لقب بطولة العالم أكثر من ثلاث مرات، هم فيتل (بين 2010 و2013) والفرنسي ألان بروست، والارجنتيني خوان مانويل فانجيو (5 مرات)، والاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7مرات).

سبأ [30/أكتوبر/2017]سبأ