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آخر تحديث: الإثنين، 30 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:26:25ص
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مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية بتعز
[30/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ:
 لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين وكسر محاولة زحف لهم في محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في جبل القوز وتبة القرون وجبل النعمان وتبة الخزان بمديرية المعافر .

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية اخرى استهدفت مواقع المرتزقة في حمير والدار الغربي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم .

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان تصدوا لمحاولة تسلل للمرتزقة باتجاه السلسلة الجبلية في الصوالحة بمديرية حيفان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ
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