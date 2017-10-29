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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:32:23م
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القبض على متهم بسرقة أخراص الذهب بمدينة الحديدة
[29/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الحديدة متهم بسرقة أخراص الذهب من الفتيات الصغيرات.

وأوضح رئيس قسم التحريات في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة الرائد عبد الطيف الشيخ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إلقاء القبض على المتهم بعد عملية بحث وتحري على أثر تلقي الإدارة عددا من البلاغات حول سرقة حلقات الذهب من أذان الصغيرات.

وأشار إلى أن المتهم يستخدم في تنفيذ جرائمه دراجة نارية، حيث يقوم بنزع حلقات الذهب من أذان الصغيرات بطريقة تتسبب في قطع اسفل الأذن والفرار بالدراجة.

ولفت إلى أن المتهم البالغ من العمر 25 عاما اعترف بجرائمه وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالته إلى جهات الاختصاص.

سبـأ
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