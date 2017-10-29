محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف مواقع وتجمعات لجنود العدو السعودي بنجران وجيزان جيزان - سبأ :

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بموقعي القرن والبحطيط والمحطة البيضاء وجولة الخوبة وكذا موقع مستحدث في الغاوية بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف مواقع الجنود السعوديين في مرتفعات رجلا وموقع السديس بنجران، محققا إصابات مباشرة.



وأكد المصدر تدمير طقم عسكري محمل بمرتزفة الجيش السعودي بصاروخ موجه شرق معسكر القفال، لافتا إلى أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على جبل الدود بجيزان.

سبـأ [29/أكتوبر/2017]سبـأ