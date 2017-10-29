محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المديريات الشمالية والشرقية بالحديدة تحيي الذكرى الأولى لمجزرة سجن الزيدية الحديدة - سبأ :

نفذ أبناء المديريات الشمالية والشرقية بمحافظة الحديدة اليوم مسيرة حاشدة إحياءا للذكرى الأولى لمجزرة سجن أمن مديرية الزيدية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وخلال المسيرة التي شارك فيها وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل شؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر. . أشار وكيل المحافظة المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الجبار أحمد محمد إلى أهمية إحياء هذه الذكرى للتذكير بما إرتكبه تخالف العدوان من مجازر وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.



ودعا إلى التلاحم والإصطفاف في مواجهة غطرسة قوى العدوان .. مشددا على ضرورة فضح جرائم العدوان بحب الشعب اليمني من الأطفال والنساء.



وأكد الوكيل عبدالجبار أن الشعب اليمني لن يفرط بدماء الشهداء مهما حاول تغطية جرائمه .. لافتا إلى إستمرار الشعب اليمني في مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم العدوان بقيادة السعودية في اليمن.



وندد بيان صادر عن المسيرة بالمجزرة البشعة التي إستهدفت نزلاء سجن الزيدية .. مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإتخاذ قرار لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.



وحيا البيان صمود وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولات .. مؤكدا وقوف أبناء المديريات الشمالية والشرقية صفا واحدا في مواجهة العدوان ودعم الجبهات بالمال والرجال حتى دحر العدوان وتحقيق النصر.



تخلل المسيرة التي شارك فيها مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين جابر حسين الرازحي و مدير عام مديرية الزيدية عبد الرحمن المنصب ومدير عام مديرية المراوعة وأعضاء السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية، مشاركات وقصائد للشاعر سليمان معوضة ومسرحية جسدت بشاعة الجريمة.

سبـأ [29/أكتوبر/2017]سبـأ