محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة شباب اليمن تدشن توزيع الحقيبة المدرسية لـ 12 ألف طالبا وطالبة صنعاء - سبأ :

دشنت حكومة شباب اليمن المستقل اليوم مشروع توزيع الحقائب المدرسية لـ12 ألف طالب وطالبة من ذوي الدخل المحدود والمحتاجين والأيتام والمتضررين على مستوى مدارس أمانة العاصمة.



يستهدف المشروع الممول من مجموعة الجيل الجديد الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية موزعين على 62 مدرسة بأمانة العاصمة.



وخلال التدشين بمدارس السمح بن مالك، القديمي، وبلقيس والجلاء للفتيات مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام، أكدت رئيسة وزراء حكومة الشباب هناء الفقيه حرص حكومة الشباب على تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية في إطار دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أسر المستفيدين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



وأشادت بدور مجموعة الجيل ومبادرتها لمساعدة المحتاجين من الأيتام والمتضررين.. مؤكدة الحاجة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة والبرامج الهادفة في مختلف المناطق لتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية.



فيما أوضح مدير العلاقات العامة بمجموعة الجيل الجديد بشير الأنسي أن المشروع يتضمن حقيبة مدرسية متكاملة بما يتناسب والمراحل الدراسية المختلفة لكل فئة.. مؤكدا إهتمام المجموعة بتزويد الطلاب والطالبات بالمرحلة الأساسية والثانوية بالحقيبة والزى المدرسي لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة والأيتام بشكل خاص.



حضر التدشين وزير الدولة أمين العاصمة بحكومة الشباب محمد السفرجل وعدد من ممثلي المنظمات الأهلية المساهمة في عملية التوزيع وعدد من القيادات التربوية بالمدارس المستهدفة.

سبـأ [29/أكتوبر/2017]سبـأ