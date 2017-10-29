محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يلتقى مسؤولة برنامج الحكم الرشيد بالأمم المتحدة صنعاء - سبأ :

التقى النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي اليوم مسؤولة برنامج الحكم الرشيد وبناء السلام بالأمم المتحدة سوريو يوزوروكافا.



جرى خلال اللقاء مناقشة برامج الدعم المتاحة من الأمم المتحدة لمساعدة اليمن في المجال القضائي، والسبل الكفيلة للاستفادة منها على مستوى واسع يشمل إعادة بناء وترميم وتجهيز وإيجاد بدائل للمقار القضائية التي استهدفها طيران تحالف العدوان .



وفي اللقاء أكد النائب العام على ضرورة وضع التقديريات المناسبة لحجم الأضرار المادية والمعالجات العملية والسريعة التي تضمن عودة النيابة ومنظومة القضاء الجنائي إلى سابق عهدها في تقديم الخدمة القضائية المطلوبة .



وأشار إلى أن جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني غير مسبوقة وقد طالت البشر والحجر.. موضحا أنه كان من المؤمل أن يكون لمجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة دور فاعل في إيقاف العدوان والترتيب السريع لإعلان خطة طارئة لمعالجة أثاره الكارثية .



ولفت إلى أن الشعب اليمني يقدر لكل الأصدقاء تعاطفهم ويحفظ لهم الجميل وفي نفس الوقت قادر على الصمود.



فيما عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها من استمرار العدوان وعدم إتاحة المجال للمنظمات والجهات الداعمة في القيام بدورها في مساعدة الشعب اليمني .



وأكدت حرص البرنامج الإنمائي على تقديم المساعدات المطلوبة للأجهزة القضائية وبما يمكنها من القيام بدورها في توفير الخدمات القضائية الميسرة للمواطنين.

سبـأ [29/أكتوبر/2017]سبـأ