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برلمان كردستان يصادق على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم
[29/أكتوبر/2017]
بغداد - سبأ :

صادق برلمان إقليم كردستان العراق اليوم على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم، في ضوء رسالة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

وكان بارزاني أكد في رسالته تنحيه عن منصبه، مطالبا من برلمان الإقليم، اتخاذ التدابير لملء فراغ منصبه.

وعقد برلمان كردستان في مدينة أربيل شمالي العراق جلسة مغلقة بمشاركة جميع الكتل السياسية، بعد تأجيلها مرتين، لكنها شهدت لاحقا طرد كتلة التغيير المعارضة من قاعة البرلمان، فيما أجلت الجلسة لمدة ساعة واحدة بسبب "الفوضى".

وناقش البرلمان رسالة بارزاني، التي تتضمن، خطة لنقل سلطاته إلى الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لكردستان، علما أن ولايته تنتهي في 1 نوفمبر المقبل.

هذا وأعلن رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني، أوميد خوشناو، أن بارزاني، سيستمر في المستقبل زعيما كرديا ومقاتلا في البيشمركة.

وأضاف خوشناو، خلال مؤتمر صحفي قبيل بدء جلسة البرلمان أن "بارزاني استلم المنصب لتوحيد صفوف الشعب الكردي ومنح القوة للمنصب خلال ولايته التي رفض تمديدها مؤخرا"، ...مشيرا إلى أن صلاحياته ستسند إلى باقي السلطات خلال جلسة برلمان كردستان اليوم.

سبـأ
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