ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:25:03م
المجلس السياسي الأعلى يبارك تطور الدفاعات الجوية ويوجه بتنفيذ مصفوفة تقرير لجنته الإقتصادية
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس، أمام التطورات العسكرية وعدد من القضايا الإقتصادية والسياسية.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
عبرت الصين عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمونيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح ”أساليبها الخطأ“.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بجبال يام بنهم
برلمان كردستان يصادق على مشروع قانون توزيع سلطات رئاسة الإقليم
وكيل محافظة ذمار يطلع على نشاط مكتب الضرائب بذمار
تدشين أعمال التوعية وكلورة مصادر المياه بمديريتي جحانة وسنحان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة ذمار يطلع على نشاط مكتب الضرائب بذمار
[29/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:



اطلع وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم على أداء مكتب الضرائب والجهود التي يبذلها في تنمية الايرادات العامة.

واستمع الوكيل الجبين من مدير مكتب الضرائب محمد القوسي ونائب المدير عباس مجلي، إالى شرح عن الجهود المبذولة في تنمية الأوعية الإيرادية خصوصا ما يتعلق بضرائب القات وغيرها من الرسوم الضريبية الأخرى التي يتم تحصيلها.

وأكدا أهمية تضافر جهود المكاتب الحكومية للإسهام في تنمية الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الخزينة العامة.

وقد أكد الوكيل الجبين أهمية مضاعفة الجهود والرقابة على أداء المتحصلين وإلزامهم بتحصيل الرسوم بموجب سندات رسمية والتوريد أولا بأول إلى البنك .. مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة المكتب في تنمية الإيرادات والرقابة على عملية التحصيل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بجبال يام بنهم
تدشين أعمال التوعية وكلورة مصادر المياه بمديريتي جحانة وسنحان
طلاب مدراس الزيدية ينظمون مسيرة في الذكرى الأولى لمجزرة سجن الزيدية
مناقشة المعالجات لمشاريع منظمة ميرسي كور المتعثرة بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات متفرقة في الجوف
إشهار مؤسسة جيل الإبداع للتنمية بمحافظة الحديدة
المجلس السياسي الأعلى يبارك تطور الدفاعات الجوية ويوجه بتنفيذ مصفوفة تقرير لجنته الإقتصادية
استعراض الأنشطة والمشاريع التي تنفذها منظمة كير بحجة
مناقشة أوضاع السجون والسجناء بمحافظة صعدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلة وتدمير 3 منازل بمديرية نهم في غارات للعدوان
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على نهم خلال الساعات الماضية
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مزرعة في مديرية باجل بالحديدة
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارات على مديريتي موزع والمخا بتعز
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by