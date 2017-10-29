محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة ذمار يطلع على نشاط مكتب الضرائب بذمار







اطلع وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم على أداء مكتب الضرائب والجهود التي يبذلها في تنمية الايرادات العامة.



واستمع الوكيل الجبين من مدير مكتب الضرائب محمد القوسي ونائب المدير عباس مجلي، إالى شرح عن الجهود المبذولة في تنمية الأوعية الإيرادية خصوصا ما يتعلق بضرائب القات وغيرها من الرسوم الضريبية الأخرى التي يتم تحصيلها.



وأكدا أهمية تضافر جهود المكاتب الحكومية للإسهام في تنمية الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الخزينة العامة.



وقد أكد الوكيل الجبين أهمية مضاعفة الجهود والرقابة على أداء المتحصلين وإلزامهم بتحصيل الرسوم بموجب سندات رسمية والتوريد أولا بأول إلى البنك .. مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة المكتب في تنمية الإيرادات والرقابة على عملية التحصيل.

سبأ [29/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:سبأ