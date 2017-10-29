محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين أعمال التوعية وكلورة مصادر المياه بمديريتي جحانة وسنحان







دشنت بمحافظة صنعاء اليوم الأعمال الميدانية لفرق التوعية الصحية ومعالجة المياه بمشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمديريتي جحانة، سنحان وبني بهلول.



يهدف المشروع الذي تموله جمعية العون المباشر -مكتب اليمن بالتعاون مع Q8Ping ( متبرعي ليلة 25 رمضان 2017م ) وينفذ بالشراكة مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الحد من إنتشار وباء الكوليرا من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية وكلورة مياه الشرب في المناطق المستهدفة.



ويتضمن المشروع نزول ميداني إلى كافة قرى وعزل مديريتي جحانة وسنحان للتوعية من منزل إلى منزل وكذا كلورة الخزانات ومصادر مياه الشرب في 17 ألفاً و710 منازلا وتوزيع 589 علبة كلور (1.6جرام) لتعقيم الخزانات، بالإضافة إلى توزيع 87 ألفاً و500 شريط كلور (33 مليجرام) يستفيد منها 131 ألفاً و 146 نسمة.



وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة للقطاع الجنوبي الشرقي عبدالملك الغربي جهود جمعية العون المباشر وإسهامها في تخفيف معاناة المواطنين والحد من إنتشار الكوليرا .. حاثا السلطة المحلية بالمديريتين على تسهيل مهام الفرق الميدانية.



وأشار الى ضرورة توسيع الجمعية لجوانب الدعم بالمديريات الأخرى .. منوها بجهود المنظمة في إقامة مخيمات معالجة أمراض العيون في عدد من المديريات ودعم القطاع الصحي والمرافق الصحية بمنظومات الطاقة الشمسية.



فيما أشارت مديرة مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي إلى أن التدخل في المديريتين جاء بناءً على عدد من المؤشرات الميدانية، منها أعداد الحالات المشتبه إصابتها بالوباء والوفيات الناتجة عنه وتدني مستوى الوعي الصحي والبيئي للمجتمعات المحلية.



وأشارت إلى أن تفشى الكوليرا يعود إلى تدهور النظافة والصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه .. مبينة أن مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا يركز على التعامل مع مصدر الوباء مياه الشرب والأفراد عبر معالجة المياه والتوعية والتثقيف الصحي والبيئي لاحتواء هذا الوباء، حيث يستهدف 17 ألف و24 أسرة.



بدوره أشار مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عبدالخالق شرهان إلى أن أعمال التوعية تهدف للقضاء على الوباء الذي خلف أوضاع كارثية وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى أن عدد المشاركين في الأعمال الميدانية والإشراف عليها 90 مشاركا .. مشيدا بتعاون قيادة المحافظة ومكتب الصحة ودعم جمعية العون المباشر وتمويلها لهذه الحملة.



حضر التدشين مدير عام مديرية سنحان أحمد نهشل ومدير عام فرع المؤسسة العامة للمياه مجاهد السماوي ونائب مدير عام التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية عصام قطينة ومديرا مكتبي الصحة بمديريتي سنحان وجحانة.

سبأ [29/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ