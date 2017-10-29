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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:25:03م
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طلاب مدراس الزيدية ينظمون مسيرة في الذكرى الأولى لمجزرة سجن الزيدية
[29/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:



نظم طلاب مدارس الزيدية بمحافظة الحديدة اليوم مسيرة للتنديد بالمجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بسجن الزيدية في الذكرى الأولى للمجزرة.

وفي المسيرة التي شارك فيها مدير مكتب التربية بالمحافظة عمر بحر أكد طلاب الزيدية أن هذه الجريمة بحق السجناء تعكس مدى إنحطاط وإجرام تحالف العدوان .

وناشدوا الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها المخزي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة على مدى ما يقارب ثلاث سنوات والإيفاء بإلتزاماتها بصرف مرتبات الموظفين.

وأكدوا أهمية التغلب على الصعوبات والتحديات التي تعترض العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان في تعطيل التعليم.

سبأ
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