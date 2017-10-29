محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة المعالجات لمشاريع منظمة ميرسي كور المتعثرة بصنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم مع مدير منظمة ميرسي كور باليمن سونال شندي اليوم المعالجات اللازمة لمشاريع المنظمة المتعثرة في عدد من مديريات المحافظة.



وفي اللقاء الذي ضم مدير مكتب التخطيط بالمحافظة راجح الخرام، أكد الوكيل عاصم أن السلطة المحلية والجهات المختصة بالمحافظة ستعمل على تسهيل إستكمال مشاريع المنظمة بما في ذلك مشروع الأمن الغذائي بمديرية مناخة لإستفادة المجتمع المحلي من تلك المشاريع.



وأشار إلى ضرورة التنسيق مع مكتب التخطيط والشركاء المحليين لتنفيذ مشاريع المنظمة وخاصة المتعثرة منها .. لافتا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستخاطب وزارة التخطيط بما تم الإتفاق عليه لإستئناف أعمال المنظمة ومشاريعها بالمحافظة.



فيما استعرضت مديرة المنظمة الصعوبات التي واجهت العمل في عدد من مشاريع المنظمة .. مؤكدة الإستعداد تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التخطيط لتنفيذ المشاريع المختلفة بما يضمن تجاوز الصعوبات وتحقيق الهدف المنشود في تنفيذ المشاريع في موعدها وإيصال المعونات للمستحقين.



وأكدت أنه سيتم إستكمال توزيع تسعة آلاف و400 سلة غذائية للأسر المستفيدة بمديرية مناخة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وكذا إستكمال بقية المشاريع المتعلقة بجانب الصيانة والترميم لخزانات المياه والسوق.



وثمنت حرص قيادة المحافظة على تسهيل مهام المنظمة واستكمال بقية المشاريع المتعثرة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ