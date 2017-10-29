محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشهار مؤسسة جيل الإبداع للتنمية بمحافظة الحديدة الحديده -سبأ:

نظم بمحافظة الحديدة اليوم حفل إشهار مؤسسة جيل الإبداع للتنمية والتي تعنى بالتنمية الإنسانية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك.



وفي الحفل أشار وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي احمد قشر، إلى أن المؤسسة تمثل إضافة جديدة في جانب العمل الخيري والإسهام في التنمية الإنسانية المستدامة.



وحث القائمين على المؤسسة على تعزيز مفهوم التنمية والإبداع وروح المبادرة والابتكار لدى الشباب لتشجيعهم على العمل والإنتاج وكذا وضع الخطط والبرامج لتنمية قدرات ومواهب الشباب وتمكينهم اقتصاديا.



فيما استعرض رئيس المؤسسة ماجد علي شوعي الخطوات التي سبقت إنشاء وإشهار المؤسسة.



وأشار إلى أن من أهم أهداف المؤسسة المساهمة في تخفيف معاناة المجتمع وتقديم الخدمات الإنسانية وكذا المساهمة في تحسين المستوى التعليمي والثقافي والصحي.



تخلل حفل الإشهار الذي حضره مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة محمد عبدالله حجر ومدير مكتب الصحة العامة الدكتور عبدالرحمن جار الله وعدد من رؤساء الجمعيات والمهتمين بالعمل الخيري، قصيدة للشاعر أسد حمزة وفقرات فنية لزهرات مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ