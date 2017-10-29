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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:31:02م
المجلس السياسي الأعلى يبارك تطور الدفاعات الجوية ويوجه بتنفيذ مصفوفة تقرير لجنته الإقتصادية
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس، أمام التطورات العسكرية وعدد من القضايا الإقتصادية والسياسية.
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المجلس السياسي الأعلى يبارك تطور الدفاعات الجوية ويوجه بتنفيذ مصفوفة تقرير لجنته الإقتصادية
[29/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس، أمام التطورات العسكرية وعدد من القضايا الإقتصادية والسياسية.


وفي مستهل الإجتماع بارك المجلس السياسي الأعلى التطور الإستثنائي للدفاعات الجوية والتي أسقطت مؤخراً طائرة حربية نوع "تايفون" .. مشيداً بالجهود الجبارة المبذولة في تطوير الصناعات الحربية، مؤكداً أن التطور العسكري هو الكفيل بردع العدوان وتحقيق الانتصار اليمني.

وثمن الإجتماع البطولات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهة الحدود.

وجدد الإجتماع إدانته لإستمرار قصف العدوان للمنازل الآهلة بالسكان وقتل المدنيين .. مؤكدا أن ذلك دليل على إفلاس وتخبط وفشل العدوان ومرتزقته إزاء النجاحات لقوة الردع اليمنية.

وأشار إلى أن إجتماع وزراء خارجية دول العدوان وهيئات أركانهم في الرياض اليوم هو تأكيد على ذلك الفشل والإخفاق.

واستمع المجلس السياسي الاعلى إلى تقرير اللجنة الاقتصادية المشكلة من عضوي المجلس مهدي المشاط وخالد الديني ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وعدد من الوزراء والبنك المركزي اليمني.

ووافق المجلس السياسي الأعلى على التقرير المقدم ومصفوفته التنفيذية بعد استيعاب الملاحظات عليهما.

ووجه الإجتماع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والبنك المركزي اليمني بالتنفيذ ورفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ للتقرير ومصفوفته التنفيذية المرفقة به والقرارات والتوصيات الواردة فيهما.

وكلف الإجتماع عضوي المجلس السياسي الأعلى خالد الديني ومهدي المشاط بمتابعة التنفيذ وإطلاع المجلس السياسي الأعلى أولاً بأول على النتائج.

هذا وقد استعرض الإجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها عدد من المسئولين في المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالجانب الحقوقي والإنساني إلى اليمن.

وناقش الإجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وتخذ إزاءها القرارات والإجراءات المناسبة.


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