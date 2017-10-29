محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض الأنشطة والمشاريع التي تنفذها منظمة كير بحجة حجة -سبأ:

التقى وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم مدير مشروع الاستجابة بمكتب منظمة كير العالمية بالمحافظة بشرى الدخينة .



جرى خلال اللقاء إستعراض الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تنفذها منظمة كير في المحافظة وكذا المشاريع التي تعتزم تنفيذها.



وفي اللقاء أشار الوكيل الصوفي إلى أهمية المشاريع والأنشطة التي تتبناها المنظمة خاصة المتعلقة بالنازحين والمجتمعات المستضيفة كونها تسهم في التخفيف من معاناتهم الإنسانية وتساعد على تلبية جوانب من احتياجاتهم الملحة وكذا مشاريع المياه والإصحاح البيئي وتحسين سبل المعيشة في عدد من المديريات .



وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المنظمات الإنسانية وبما يخدم أبناء المحافظة بدرجة رئيسية.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ