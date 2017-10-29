عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة الصومالية تعزل قائدي الشرطة والأمن الوطني مقديشو-سبأ:

قررمجلس الوزراء الصومالي،اليوم الاحد عزل قائد الشرطة ومدير الأمن الوطني بعد اقتحام فندق في العاصمة مقديشو من طرف مسلحين...حسبما أفادت الإذاعة الرسمية الصومالية.



وذكرت الإذاعة الصومالية انه: "تم عزل القائد العام للشرطة عبد الحكيم طاهر سعيد، والمدير العام لوكالة الأمن والمخابرات الوطنية عبد الله محمد علي بعد اجتماع للحكومة".



وكانت العاصمة الصومالية مقديشو، شهدت أمس السبت، تفجيرا طال فندق "ناسا هابلود" بالقرب من القصر الرئاسي، تسبب بمقتل نحو 30 شخصا غالبيتهم من القوات الأمنية.



وأعلنت حركة "الشباب الصومالية" مسؤوليتها عن الهجوم.

سبأ [29/أكتوبر/2017]سبأ