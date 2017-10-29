ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:31:02م
المجلس السياسي الأعلى يبارك تطور الدفاعات الجوية ويوجه بتنفيذ مصفوفة تقرير لجنته الإقتصادية
وقف المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس، أمام التطورات العسكرية وعدد من القضايا الإقتصادية والسياسية.
هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية يسفر عن 25 قتيلا
شن مسلحون هجوما على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو انتهى اليوم الأحد بعد مقتل 25 شخصا في حصار استمر نحو 12 ساعة.
الصين تبدى غضبها من رسوم أمريكية على رقائق الألمونيوم لمكافحة الإغراق
عبرت الصين عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمونيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح ”أساليبها الخطأ“.
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
يلعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الاثنين مباراة ودية مع فريق الزمالك المصري ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مناقشة المعالجات لمشاريع منظمة ميرسي كور المتعثرة بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمع لمرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعمليات متفرقة في الجوف
إشهار مؤسسة جيل الإبداع للتنمية بمحافظة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
اليمن يشارك في اجتماعات الاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة
[29/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:

يشارك اليمن في اجتماعات المكتبين التنفيذيين للاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة اللذان ينعقدان في المغرب ولبنان على الترتيب خلال نوفمبر المقبل.

ويمثل اليمن في الاجتماعين رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني الذي سيشارك في الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر المقبل تزامناً مع اختتام البطولة العربية الثلاثين للأندية للرجال المقامة حالياً بمدينة سلا المغربية.

ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا كرة السلة العربية بالإضافة إلى إقرار الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية والتقرير المالي وخطة الاتحاد للفترة المقبلة.

في سياق آخر يرأس الهمداني اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لكرة السلة بصفته نائب رئيس الاتحاد وذلك في الاجتماعات التي ستحتضنها العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة عبد الستار الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجتماعات غرب آسيا ستناقش عدد من القضايا وأبرزها تقرير النشاط للعام الجاري 2017 والتقرير المالي له، وخطة أنشطة الموسم القادم 2018.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد الأنشطة التي سيشارك فيها اليمن خلال العام المقبل بعد الغياب الاضطراري لكرة السلة اليمنية عن بطولات غرب آسيا خلال العامين الماضي والجاري بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وكذا المشاكل التي طغت على اتحاد اللعبة.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
لاتسيو يقسو على بينفينتو ويزاحم على صدارة "الكالشيو"
الروسي يوجني يتوّج ببطولة فيتنام للتنس
المنتخب الوطني الأول يواجه الزمالك المصري بمعسكره في القاهرة
الثنائي بابوش وهلافاتسكوفا تحرزان لقب الزوجي بالبطولة الختامية لتنس السيدات
الدنمركية وزنياكي تحرز لقب البطولة الختامية لتنس السيدات
فوز الإيطالي دوفيتسيوزو بسباق ماليزيا للدراجات النارية مؤجلاً حسم اللقب
هينجيس تودع الملاعب بخسارة في البطولة الختامية
يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
فوز وزنياكي على بليسكوفا وتصعد لنهائي بطولة التنس
إيقاف العداء الجاميكي ليفرمور لمدة عامين بسبب المنشطات
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلة وتدمير 3 منازل بمديرية نهم في غارات للعدوان
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على نهم خلال الساعات الماضية
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مزرعة في مديرية باجل بالحديدة
[29/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارات على مديريتي موزع والمخا بتعز
[29/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by