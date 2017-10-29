رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليمن يشارك في اجتماعات الاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة صنعاء -سبأ:



يشارك اليمن في اجتماعات المكتبين التنفيذيين للاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة اللذان ينعقدان في المغرب ولبنان على الترتيب خلال نوفمبر المقبل.



ويمثل اليمن في الاجتماعين رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني الذي سيشارك في الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر المقبل تزامناً مع اختتام البطولة العربية الثلاثين للأندية للرجال المقامة حالياً بمدينة سلا المغربية.



ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا كرة السلة العربية بالإضافة إلى إقرار الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية والتقرير المالي وخطة الاتحاد للفترة المقبلة.



في سياق آخر يرأس الهمداني اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لكرة السلة بصفته نائب رئيس الاتحاد وذلك في الاجتماعات التي ستحتضنها العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر المقبل.



وأوضح رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة عبد الستار الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجتماعات غرب آسيا ستناقش عدد من القضايا وأبرزها تقرير النشاط للعام الجاري 2017 والتقرير المالي له، وخطة أنشطة الموسم القادم 2018.



وأشار إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد الأنشطة التي سيشارك فيها اليمن خلال العام المقبل بعد الغياب الاضطراري لكرة السلة اليمنية عن بطولات غرب آسيا خلال العامين الماضي والجاري بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وكذا المشاكل التي طغت على اتحاد اللعبة.

سبأ [29/أكتوبر/2017]يشارك اليمن في اجتماعات المكتبين التنفيذيين للاتحادين العربي وغرب آسيا لكرة السلة اللذان ينعقدان في المغرب ولبنان على الترتيب خلال نوفمبر المقبل.ويمثل اليمن في الاجتماعين رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني الذي سيشارك في الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 3 نوفمبر المقبل تزامناً مع اختتام البطولة العربية الثلاثين للأندية للرجال المقامة حالياً بمدينة سلا المغربية.ويناقش الاجتماع عدداً من قضايا كرة السلة العربية بالإضافة إلى إقرار الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية والتقرير المالي وخطة الاتحاد للفترة المقبلة.في سياق آخر يرأس الهمداني اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا لكرة السلة بصفته نائب رئيس الاتحاد وذلك في الاجتماعات التي ستحتضنها العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر المقبل.وأوضح رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة عبد الستار الهمداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجتماعات غرب آسيا ستناقش عدد من القضايا وأبرزها تقرير النشاط للعام الجاري 2017 والتقرير المالي له، وخطة أنشطة الموسم القادم 2018.وأشار إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد الأنشطة التي سيشارك فيها اليمن خلال العام المقبل بعد الغياب الاضطراري لكرة السلة اليمنية عن بطولات غرب آسيا خلال العامين الماضي والجاري بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وكذا المشاكل التي طغت على اتحاد اللعبة.سبأ