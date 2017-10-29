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آخر تحديث: الأحد، 29 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:31:02م
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  عربي ودولي
حكم قضائي بمنع باحث اسلامي مصري من الظهور الإعلامي
[29/أكتوبر/2017]
القاهرة -سبأ:
أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا اليوم الأحد بمنع الباحث الإسلامي المثير للجدل إسلام بحيري من الظهور الإعلامي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكما بمنع الباحث إسلام بحيري من الظهور في القنوات الفضائية.

كما قررت المحكمة إيقاف البرنامج الذي يقوم بتقديمه ومنع بث حلقاته، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من مؤسسة الأزهر الشريف.

وكانت الدعوى قد جاء بها أن إسلام بحيري استخدم برنامجه في الهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، والتطاول على علماء الدين الإسلامي ومنتجهم الفكري.

كما تناول بحيري كتب السيرة والأحاديث النبوية بنقد غير موضوعي أو علمي مستهدفا التشويه والمساس بثوابت الدين الإسلامي.

سبأ
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