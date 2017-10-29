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مناقشة أوضاع السجون والسجناء بمحافظة صعدة
[29/أكتوبر/2017]
صعدة -سبأ:
ناقش لقاء اليوم بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض وضم مدير أمن المحافظة العميد عزي صلاح أحمد دحوة، أوضاع السجون والسجناء بالمحافظة.

وتطرق اللقاء بحضور وكيل نيابة صعدة وسحار القاضي علي عبدالله أبو طالب ووكلاء المحافظة ومستشاريها، إلى المخالفات والبناء العشوائي بعاصمة المحافظة وخاصة مدينة صعدة القديمة والتي تزخر بنمط معماري تاريخي فريد .

وفي الإجتماع أكد المحافظ عوض ضرورة الإهتمام بأوضاع السجون والسجناء لا سيما بعد إستهداف طيران العدوان لعدد منها .. مشيرا إلى أهمية تأهيل النزلاء وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

وشدد على جهات الضبط والقضاء القيام بواجبها تجاه المخالفين في البناء العشوائي .. لافتا إلى أهمية الحفاظ على الطابع المعماري لعاصمة المحافظة وجعلها نموذجا في التنظيم والأجواء المدنية.

حضر الإجتماع مدير عام مديرية صعدة لطف العواوي .

سبأ
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